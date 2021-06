Gareth Bale ha sido eliminado de la Eurocopa. Y tras la eliminación la incógnita está en qué hará Bale. El galés tiene contrato con el club blanco hasta 2022 y tras un año de cesión al Tottenham aún no se ha pronunciado sobre su futuro.

Un futuro sobre el que le tocará hablar al galés en los próximos días. El extremo blanco dijo que después de la Eurocopa hablaría de sus planes para la próxima temporada, y no antes para no generar un "caos". Tras la Euro, el futbolista tiene 21 días de descanso antes de regresar a Valdebebas. Unas vacaciones en las que el extremo tiene varias opciones de cara a su futuro.

Vuelta al Madrid

Es una opción viable. La vuelta de Carlo Ancelotti podría hacer entrar al galés en los planes del equipo. Con el técnico italiano, Bale ha jugado su mejor fútbol en el conjunto blanco, dejando además sus mejores jugadas. En el día de su presentación, Ancelotti habló así de Bale: "No ha jugado mucho en la Premier este año, pero cuando lo ha hecho ha marcado muchos goles. Le conozco muy bien, si tiene la motivación adecuada puede hacer una gran temporada, no tengo dudas".

Además la relación entre Bale y exentrenador del Everton es buena. Así lo ha reconocido el propio jugador esta temporada, con quien asegura que tendrá una charla estos días.

"Conozco a Carlo, es un gran entrenador. Me llevo bastante bien con él, pasamos buenos ratos en el pasado. Pero no he hablado con él de momento. Es un gran tío, pasamos un tiempo increíble con él. Estoy seguro de que será buenísimo tenerle al mando. Nos vimos en un partido ante el Everton, nos dimos un abrazo y hablamos un rato, fue una buena charla. Tendremos una conversación tras la Eurocopa, seguro. Me llevo muy bien con él", aseguró Gareth.

Salida

Es otra alternativa que está encima de la mesa del Bernabéu. El internacional con Galés podría volver a jugar lejos del Bernabéu la próxima temporada. Su ficha es una de las más altas de la plantilla y, a pesar de su buena relación con Ancelotti, podría ser uno de los nombres de ataque que abandone el conjunto blanco este verano. El conjunto madridista estudiará las ofertas del Tottenham, que según el 'Daily Mail, tratará de acordar otra cesión con el club blanco.

Bale desmiente los rumores de retirada

La retirada del galés fue otra de las opciones de las que se ha hablado en los últimos meses. Pero a pesar de las muchas informaciones acerca de su retirada, Bale todavía no colgará las botas. Así lo aseguró tras la eliminación de Galés de la Eurocopa.

"La gente pregunta constantemente. Amo jugar para Gales, y jugaré aquí hasta el día en el que deje el fútbol. Acabamos de empezar la carrera hacia el Mundial, y tenemos que tomar estos partidos como experiencia. Siento que somos muy buenos cuando jugamos bien. Tenemos que seguir con la confianza alta, jugar al fútbol y pensar que podemos clasificarnos al Mundial", afirmó en 'S4C', canal de televisión de su país.