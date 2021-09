Ni dinero, ni minutos, ni una casa en el barrio de Triana. Para convencer a Samir Nasri y que se decidiera por el Sevilla como su nuevo destino después de una etapa exitosa en el Manchester City, el entrenador por aquel del club hispalense, Jorge Sampaoli, le tuvo que ofrecer carta libre.

"Sampaoli me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir de discotecas, hacer lo que quieras y yo te cubriré con el club. Sólo te pido que juegues bien el fin de semana", comenta el internacional francés sobre la técnica de persuasión del argentino en una entrevista para 'Le Journal du Dimanche'.

"Si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro", continúa.

Esa es una de las muchas historias del mediapunta de gran calidad que despuntó desde joven, sobre todo en su llegada a Inglaterra de la mano de Arsène Wenger y su posterior etapa citizen.

Ahora ha decidido poner punto y aparte a su carrera profesional, después de pasar por años bastante complicados tras ser suspendido durante 18 meses por un tratamiento con sustancias dopantes, aunque deja una puerta abierta con la que se volvería a reencontrar con el exseleccionador de la albiceleste.

"No me veo volviendo a Francia si no es para jugar en el Marsella", asegura. Es el club que le vio nacer como futbolista profesional, ahora dirigido por su gran amigo que tantas facilidades le dio en Nervión, y seguramente sea la única opción de volver a Samir vestido de corto.