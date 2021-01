Mesut Özil y el Arsenal han separado sus caminos. El futbolista alemán apenas contaba minutos en el equipo entrenado por Mikel Arteta. El técnico donostiarra ni siquiera incluyó al mediocampista en la lista de jugadores de la Premier League a principios de temporada. Hecho que ha facilitado la salida de un jugador que acaba de fichar por el Fenerbahçe en el presente mercado de invierno.

Arteta se ha pronunciado sobre la marcha del jugador que vistió siete temporadas la camiseta de los gunners." "Un jugador con su importancia que no está jugando, y que no está en la plantilla, es una situación muy difícil de sostener por las dos partes", reconoce el ex ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City.

El entrenador español, que está apostando por jóvenes jugadores como Bukayo Saka o Thomas Partey en el centro del campo, ha querido recalcar el compromiso y la entrega de Özil en el conjunto londinense.

"Es un gran jugador, uno muy talentoso, y sobre todo uno que ha hecho mucho por este club de fútbol. Pero en este momento quiero tomar una dirección diferente y él tendrá más opciones en otro sitio", ha afirmado el exfutbolista en rueda de prensa.

El campeón del mundo con Alemania en 2014 dice adiós al Arsenal, donde ha disputado 228 partidos y ha ganado cuatro FA Cup, cuatro Community Shield y dos Emirates Cup.