El triunfo de la selección española en la Eurocopa es el triunfo de toda una afición y de todo un país. Así lo cree Josep Pedrerol, que ha asegurado en el arranque de El Chiringuito que esta Selección ha vuelto a ilusionar a toda España. "Habéis conseguido engancharnos de nuevo a la Selección", ha dicho Pedrerol en el inicio de El Chiringuito.

"Ha sido una Eurocopa fantástica. Ha habido momentos de dudas y discrepancias. Todos hemos dudado, yo he dudado de Luis de la Fuente. Me molestó que quitase a Lamine Yamal y Nico Williams en un partido importante", ha asegurado Pedrerol, aunque no ha tenido dudas en elogiar la labor del seleccionador.

"Pero Mikel Merino metió un golazo y hoy mete a Oyarzabal y mete el gol de la victoria en la final. Hay que reconocerle a De La Fuente que hasta los cambios los hace bien", ha añadido Pedrerol.

Sin embargo, recalca que el mayor logro de Luis de la Fuente es el buen ambiente que se ha vivido en la concentración. "Lo más importante es que ha conseguido la unidad de un equipo. La valentía en el juego. La frescura de los chavales combinada con la veteranía. Hemos sido críticos en ocasiones, se trata de criticar y aplaudir, pero hoy somos muy felices", ha dicho Josep Pedrerol para concluir.