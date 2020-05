Tras un periplo de dos temporadas y media en el Estambul Başakşehir turco, Arda Turan a día de hoy sigue siendo jugador del FC Barcelona, pero su futuro parece estar más que alejado del Camp Nou. El futbolista ha recordado en un directo de Instagram cómo fue su fichaje por el Barcelona, el motivo por el que no logró despuntar y la importancia de Simeone en su progresión como jugador.

"Mi representante Ahmet Bulut no me dijo que el Barcelona me había fichado. Dijo que me enteraría del acuerdo 15 días después. Yo pensaba que me iba a ir al Bayern de Múnich porque hacía un año, se rompió mi traspaso al Manchester United en el último minuto, explicó Turan.

El futbolista turco añadió cómo se enteró de su fichaje por el Barça: "El documento se cayó de la bolsa de Ahmet Bulut cuando estabamos juntos. Vi el logo del Barcelona encima de estos papeles. No podía creerlo".

Sin embargo, el paso de Arda por la Ciudad Condal no fue el mejor y él mismo ha recordado su salida y ha aprovechado para darle un 'palito' a Ernesto Valverde: "No estaba triste cuando me marché del Barcelona. Valverde no me dio ni un minuto para jugar. Fui el que había tenido más asistencias tras Messi y Suárez en la temporada anterior".

Por otro lado, Turan alabó el trabajo táctico que se entrena en el Atlético de Madrid de la mano de Simeone: "He aprendido el juego táctico en el Atlético de Madrid. Si hubiera ido al Barcelona directamente desde el Galatasaray, me hubiera resultado difícil. Cada partido fue duro en el Atlético. En la Superliga turca también había rigidez en los derbis. Cuando no organizas un partido tácticamente bien, comienzas 2-0 por detrás".

En la línea del planteamiento del dibujo, el mediapunta recordó un partido de Champions contra el Chelsea: "En la Liga de Campeones habíamos analizado perfectamente al Chelsea en la vuelta tras el 0-0 de la ida gracias a Simeone. Dijo que Hazard no seguía al lateral derecho del rival y no volvía a ayudar a la defensa. Nuestro lateral derecho, Juanfran, subió tres veces y Hazard no le siguió. Anotamos 3 goles y ganamos el partido por un resultado de 3-1".