Terribles noticias para el Barça. Según avanza 'TV3', Ansu Fati ha tenido que ser operado de nuevo de su lesión de menisco en la rodilla izquierda.

Además, apunta este medio, no se descarta una nueva operación que podría alargar más meses su regreso a los terrenos de juego. Una noticia que habría dejado en shock al equipo azulgrana.

El primer objetivo del delantero sería estar de vuelta en la eliminatoria de octavos de la Champions League ante el Paris Saint-Germain, pero parece completamente descartado.

El club, de momento, no ha informado de esta nueva operación, que se habría realizado hace unos días. "Ojalá que pueda participar, pero no tengo la seguridad. Lo más importante es que se recupere bien. No voy a poner fecha, no es bueno", dijo Ronald Koeman sobre su presencia en la mencionada eliminatoria. Hoy parece descartado.

Fati fue operado por primera vez el pasado 9 de noviembre, días después de su lesión, de una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Entonces se le diagnosticaron unos cuatro meses de baja. Ahora esos plazos se podrían alargar.