Alexander-Arnold se despide del Liverpool: "Ha informado de su intención de dejar el club"

Tras 352 partidos (por el momento) con el club al que está ligado desde que tenía seis años, Trent Alexander-Arnold y el Liverpool han anunciado este lunes que separarán sus caminos al término de la presente temporada.

Así lo ha confirmado el club a través de sus redes sociales: "Trent Alexander-Arnold ha informado al Liverpool FC de su intención de dejar el club este verano al expirar su contrato actual".

El lateral británico, que termina contrato con el cuadro 'red' en junio, saldrá como agente libre y su destino apunta a ser el Real Madrid.

Antes, el lateral ha querido despedirse personalmente de los aficionados del equipo de Anfield a través de un vídeo.

Comunicado íntegro de Arnold

Tras 20 años en el Liverpool Football Club, ha llegado el momento de confirmar que me marcharé al final de la temporada. Sin duda, esta es la decisión más difícil que he tomado en mi vida.

Sé que muchos se han preguntado por qué o se han sentido frustrados por no haber hablado de esto todavía, pero siempre fue mi intención centrarme en lo mejor para el equipo: asegurar el título de Liga número 20.

Este club ha sido mi vida, mi mundo, durante 20 años. Desde la Academia hasta ahora, el apoyo y el cariño que he sentido de todos, tanto dentro como fuera del club, me acompañarán para siempre.

Les estaré eternamente en deuda. Pero nunca he conocido otra cosa, y esta decisión implica experimentar un nuevo reto, salir de mi zona de confort y superarme tanto profesional como personalmente. Lo he dado todo cada día que he estado en este club, y espero que sientan que les he retribuido durante mi tiempo aquí.

Desde el fondo de mi corazón, les agradezco a todos: a mis entrenadores, a mis representantes, a mis compañeros, al personal y a nuestra increíble afición, por los últimos 20 años. He tenido la suerte de vivir mis sueños aquí y nunca, jamás, daré por sentados los momentos especiales que he tenido la fortuna de vivir con todos ustedes. Mi amor por este club nunca morirá.