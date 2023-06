El homenaje a Joaquín ha tenido invitados de todo tipo, incluso desde lejos del Benito Villamarín. Uno de los grandes rostros que ha querido dejar un mensaje a la leyenda verdiblanca ha sido Alejandro Sanz, que ha mandado un abrazo a su amigo desde la distancia.

"No quiero convertir esto en una despedida porque si has sido capaz de jugar hasta los 41 años, no me quiero imaginar cuánto vas a estar en televisión dando por saco", bromea el cantante.

Sanz ha bromeado acerca de su ausencia al afirmar que se encontraba "arreglando los cajones de la cocina". "Eres un regalo para los que te conocemos y para los que no te conocen tanto también", ha celebrado el cantante en el homenaje a Joaquín.