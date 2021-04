El que fuera abogado de Maradona, Matías Morla, ha cargado duramente contra las hijas de el 'pelusa'. El letrado las acusa de haber robado a su padre y haberlo abandonado a su suerte durante los últimos siete años.

"Si se despierta Diego y me recrimina algo es que no me ocupé de dejar entrar al velorio a (expareja de Maradona) Rocío Oliva. Él amaba a Rocío y estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado y robado. Yo soy el que estuvo con Maradona siete años nuevos y siete navidades mirando el teléfono y no lo llamaba nadie. A Maradona lo abandonaron, se murió solo", declara en 'Canal América'.

Las primogénitas del '10' de la albiceleste acusan a Morla de haber elegido al cuerpo médico que se ocupó de la salud de 'el Diego' en sus últimos días, y que a día de hoy está investigado por una presunta negligencia médica. El abogado señala que de estar vivo, Maradona no consentiría que él fuese atacado. Morla sostiene que Dalma y Gianinna robaron a su propio padre.

"Si Maradona resucitara no permitiría que me atacaran a mí. Cuando se murió dijo que los ladrones eran ellas. Las chicas no me quieren desde que les cortamos las tarjetas de crédito en junio de 2014. Se pelearon porque le robaron", afirma el letrado.