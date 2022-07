Mary-Sophie Harvey, nadadora de Canadá que obtuvo la medalla de bronce en los 4x200 metros libres en el Mundial de natación de Budapest, ha denunciado que en la última noche de la competición la drogaron cuando salió a celebrar el éxito del equipo.

"Me drogaron en la última noche del Mundial. No era consciente de qué me dieron, solo recuerdo que me desperté perdida, con el médico y el director del equipo junto a mi cama", expuso en la red social de Instagram.

La nadadora relata lo sucedido: "Hay un espacio de tiempo de cuatro a seis horas que no recuerdo".

Harvey, además, compartió varias imágenes con moratones en sus piernas, anuncio que tenía un esguince de costilla y una conmoción cerebral.

"Nunca me sentí tan avergonzada. He dudado si publicar algo o no, pero siempre he sido transparente con vosotros", cuenta.

La canadiense insiste: "Estas situaciones suceden demasiadas veces como para que me quede callada, lamentablemente".

"Algunos amigos me explicaron que cargaron conmigo estando inconsciente. Que quizá eso explicase los moratones de mi cuerpo, pero eso no me hizo sentir mejor", dice.

Y sentencia: "Para cualquiera que lea esto que tenga cuidado. Yo pensé que esto jamás me pasaría a mí, pero pasó. Desearía que alguien me hubiera informado de algo así antes de esa noche".