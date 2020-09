Conor McGregor anunció su retirada del octógono hace no demasiado... pero parece que del cuadrilátero no dijo nada. El luchador, mito de las artes marciales mixtas, ha anunciado en redes sociales que se va a medir en un combate de boxeo nada más y nada menos que contra Manny Pacquiao.

Y es que McGregor se ve que se quedó con ganas de más cuando combatió contra Floyd Mayweather en 2017.

El combate lo perdió, pero en lo que duró el combate McGregor ganó nada más y nada menos que 30 millones de dólares. Su rival, que salió victorioso, unos 100. La pelea generó en total casi 500 millones en ingresos por televisión.

Normal que quiera volver a pelear. Por el dinero, y por amor al deporte. Y es que McGregor se enorgullece de poder pelear contra "dos de los más grandes boxeadores de la era moderna".

Then when covid hit and the talk was that I would have to wait for crowds again, I walked away from the situation. I was waiting long enough at that stage.

Multiple opponents, multiple dates offered throughout. All to take place back to back.

I was pushing hard for the season.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.