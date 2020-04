Conor McGregor ha pasado a la carga. El luchador irlandés, que ha regresado hace unas semanas a los octógonos después de un tiempo de descanso y reflexión, ha atacado a China por los lotes defectuosos de materiales que sirven para proteger del coronavirus.

"Esto es horrendo. No solo suben los precios en todos nuestros artículos... ¡y ahora nada de eso sirve! Máscaras, visores, guantes, ventiladores, respiradores... lo que sea. Todo está más caro. Es un comportamiento ridículamente inhumano", dijo en su cuenta de Twitter.

Truly horrendous. Not only are the prices being raised by these people on all our items. Masks, visors, gloves, ventilators, respirators, oxygen containers, screen monitors, you name it. All jacked in price. The batches coming in are now of no use!

Lo cierto es que se esperaba que en Irlanda llegase un enorme lote de materiales desde China, pero prácticamente ninguno de los productos llegados de oriente cumplía con los requerimientos necesarios.

Luego, McGregor atacó a Leo Varadkar, primer ministro irlandés, por la llegada de estos productos y por los agradecimientos que dio a China. "¡Retíralo ya, y ofrece soluciones ahora! ¡Es una barbaridad lo que se ha hecho aquí durante toda esta pandemia!", afirmó.

Take back this thank you and offer of assistance, this instant!

It is barbaric what has been done here. All the way throughout this pandemic. Barbaric! #FlattenTheirNose https://t.co/rUvehC916w