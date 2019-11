Colin Kaepernick lleva ya tres años sin encontrar equipo alguno en la NFL. El jugador, que visibilizó en el campo su oposición a Donald Trump, no encuentra acogida en la competición y desde entonces actúa como agente libre a la espera de que alguien quiera hacerse con sus servicios.

El quaterback, que tuvo que cambiar su sede de entrenamiento, mostró habilidades para un total de ocho equipos, número algo escaso ciertamente. Entre ellos, los Eagles de Philadelphia, los Redskins y los Chiefs.

"Queríamos asegurar que hubiera transparencia, y solo se podía asegurar aquí", comentó Kaepernick tras la prueba.

El QB Colin Kaepernick finalmente hizo su workout en público para que pudiera ser grabado y retransmitido. Sus palabras a los scouts que asistieron: "Decid a los dueños que no tengan miedo". Aquí podéis ver algunos de sus pases largos:pic.twitter.com/tcsxaXOPgm — Spanish Bowl (@TheSpanishBowl) November 17, 2019

El jugador realizó una serie de ejercicios que demostraron que, a pesar de tantos años fuera de la competición, está en plena forma a sus 32 años. Su entrenamiento tuvo lugar al sur de Atlanta, en la escuela secundaria Charles Drew, y volvió a insistir en la razón por la cual no encuentra equipo.

"Todos sabemos el por qué. He estado en condiciones durante tres años y siempre me han dicho que no. No tengo nada que esconder. Estamos esperando para que los 32 equipos y para que el comisionado dejen de escapar de la verdad", afirmó.

Kaepernick saltó a la fama por llevar a los 49ers a la Super Bowl, y también por su implicación política. El quaterback se arrodilló durante el himno nacional en un gesto para protestar contra la brutalidad policial y la injusticia social, en desafío a las decisiones tomadas por Donald Trump en la Casa Blanca.

Ahora, tras tres años, trata de encontrar acomodo. Una de sus opciones podrían ser los Panthers de Carolina, pero a pesar del interés mostrado el agente de Kaepenernick no está tan convencido.

