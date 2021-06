Alberto López es todo un aficionado al ciclismo de montaña. Hace dos años sufrió una grave lesión practicando este deporte y tuvo que estar en silla de ruedas durante seis meses. Lejos de cogerle miedo a la bici, lo ha convertido en su pasión. Alberto ha compartido con 'Jugones' su historia.

"Después de todo aquello (la lesión) volver a coger la bici es una pasada. Tuve una caída con la bici y me lesione la tibia y el peroné, y eso me dejó casi dos años sin ni siquiera poder caminar. Estuve seis meses en silla de ruedas con la pierna escayolada", cuenta Alberto sobre los inicios de su calvario.

"No tenía ganas de salir de casa, ni de ver amigos. Solo iba al hospital. Ha sido bastante duro", dice el joven 'rider', que a pesar de la grave lesión no ha perdido la esperanza de volver a dar saltos con su bicicleta. Una sensación única para Alberto, que ha vuelto a disfrutar de su deporte favorito.

"He aprendido mucho de ello, pero sobre todo he vuelto más fuerte. Las sensaciones que te da la bici no las encuentras en ningún lado y eso es lo que me hizo día a día intentar recuperarme. No conozco otra vida que no sea esta. Lo describo con felicidad, no es comparable con nada. Lo tienes que probar tu mismo para poder entenderlo", concluye.