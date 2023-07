La ola de masas que ha generado Víctor Wembanyama está empezando a afectar al joven jugador. Desde que el francés resultó elegido como primer pick del Draft de este año por los Spurs de San Antonio, los medios, sobre todo estadounidenses, han estado siguiendo cada paso que daba el pívot.

Algo que no ha sentado bien a Wembanyama que expresó este mismo lunes en rueda de prensa la mala relación que estaba teniendo con la fama: "Como no voy a jugar el Mundial, tengo 2-3 meses por delante que van a cambiar mi vida. Sinceramente, voy a desaparecer de los medios los próximos meses probablemente".

Soportar un nivel de presión tan alto para un jugador tan joven puede ser complicado. Y más si la fama te envuelve de sopetón, como le ha pasado a Victor Wembanyama. Lo que está claro es que el pívot parece tener los pies en el suelo y está completamente concentrado en entrenar para llegar en forma al comienzo de temporada.

El jugador francés ha jugado su segundo partido en la liga de verano de la NBA. Tras un discreto debut, Wembanyama se rehízo en el segundo de los Spurs. Anotó 27 puntos, consiguió 12 rebotes y puso tres tapones, aunque su equipo perdió ante Portland.

"He sido yo, me he sentido cómodo conmigo mismo y mi cuerpo, venía de sólo 2 entrenamientos y 1 partido, sólo tenía que seguir. Es normal mejorar en cada partido... ¿Si me siento aliviado por haber dado show? El mejor show es la victoria, me gustaría haber ganado, tenemos que seguir aprendiendo" aseguró el jugador de San Antonio tras el encuentro.