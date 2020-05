En un restaurante de Los Ángeles, allá por el año 2014, ocurrió un hecho surrealista. Allí comían en ese momento Michael Jordan y Kobe Bryant junto a otros jugadores de baloncesto. Y entonces se produjo el caos.

Lo cuenta B.J. Armstrong, compañero de Jordan en los Chicago Bulls, en el último capítulo de 'The Last Dance', el documental de Michael Jordan en 'ESPN'.

Ante la noticia de que ambos se encontraban en el local, los aficionados se agolparon en la entrada y empezaron a acceder en masa al restaurante. Entonces, Jordan y Bryant tuvieron que huir.

"Uno salió por la puerta trasera, el otro por una lateral y yo tuve que luchar contra aquella multitud de aficionados. Fue un caos", cuenta el propio B.J. Armstrong en el documental.

"Estaban jugando un juego imaginario de ‘uno contra uno’ mientras cenaban. Yo estaba allí sentado escuchándolos hablar. Iban a cosas muy de detalle, sobre el juego de pies, cómo se entrenaban, cómo se preparaban, cómo afrontaban el partido mentalmente. Tenían mucho respeto por el baloncesto", explica el que fuera base de aquellos Bulls.

El inicio de la carrera de Kobe coincidió con el final de Jordan. Ambos protagonizaban un duelo personal en cada enfrentamiento, especialmente en el 'All-Star'.

"Kobe retó a Michael, pero Jordan salió diciendo: esta noche no, jovencito", recuerda Isiah Thomas. Aquello ocurrió en 1998. Entonces empezó su amistad. "Sin Jordan no habría Kobe. No habría ganado cinco anillos sin él. Es como mi hermano mayor, me ayudó mucho y me dio muy buenos consejos", dijo Kobe Bryant en varias ocasiones.