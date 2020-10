Shaquille O'Neal ha esperado, y mucho, para acudir a votar por primera vez. Una de las grandes leyendas de la NBA, de 48 años, ha reconocido que ha ido a las urnas y que jamás antes lo había hecho. El ex de, por ejemplo, los Lakers, ya ha votado en las elecciones que enfrentan a Donald Trump contra Joe Biden por la presidendia de EEUU.

Lo hizo por correo, tal y como confirmó en el episodio de 'The Big Podcast with Saq': "He votado por primera vez... y me siento realmente bien".

"Siempre me gusta ser honesto en mi podcast. Nunca antes había votado. Ahora estoy haciendo todas estas campañas de votación, y nunca me gusta ser hipócrita", afirmó.

Al ser preguntado por la razón por la que nunca había votado, O'Neal expone: "Nunca he entendido el sistema de los colegios electorales".

Su confesión dejó a todos completamente sorprendidos. John Kincade, el coanfitrión del programa, no daba crédito: "¡No puedo creerlo!"

"Te van a enterrar por esto. Me alegra que hayas votado. Es increíble. Fuiste muy honesto... pero no puedo creer que no hayas votado por Obama", concluyo.

Lo que sí se guardo Shaquille O'Neal, que votó por correo, es a cuál de los dos candidatos iba dirigida su papeleta.

Donald Trump y Joe Biden son, por la parte republicana y demócrata respectivamente, los candidatos que buscan ser el presidente de los Estados Unidos.

