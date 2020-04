Los Angeles Lakers sacaron el rodillo en la 2000-2001 cuando Kobe Bryant y Shaquille O'Neal vestían la elástica de los púrpura y oro. La pareja, perfecta en la cancha, no se llevaban tan bien fuera de ella, como queda claro una 'anécdota' que ha revelado Isaiah Rider.

El jugador estuvo dicha temporada en el equipo angelino, y nada más llegar a Los Ángeles tuvo un ofrecimiento que rechazó. Shaq le ofreció una cantidad bestial de dinero por, ojo, pelearse con Kobe Bryant.

"Si te peleas con Kobe habrá 10.000 dólares en tu taquilla", reveló Rider en una charla con Stephen Jackson y Matt Barnes.

No tardó mucho en ofrecerle tal cantidad de dinero: "Era mi tercer entrenamiento. Me dijo que serían 10.000 en billetes de un dólar".

"Pensé que estaba loco. Me habrían echado del equipo si le hubiera puesto una mano encima a ese hombre", reconoce.

Isaiah Rider said Shaq offered him $10,000 (in 1 dollar bills) to "get into it" with Kobe in practice.

