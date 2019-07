Shaquille O'Neal está en plena forma. No por haber jugado un partido de baloncesto sino más bien porque además de haber sido un as en el basket es un mago disfrutando de un buen festival. Y es que el ex de la NBA lo dio todo en el festival Tomorrowland.

El pívot, uno de los mejores jugadores en la historia del baloncesto estadounidense, y disfrutó como uno más en Bélgica del mayor festival de música electrónica de Europa.

Lo más curioso es que había valientes que se atrevían a chocar con Shaquille, que apenas puede pesar unos 150 kilos.

