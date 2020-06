Jeanie Buss, presidenta de Los Angeles Lakers desde que su padre, el legendario Jerry Buss, falleció en 2013, ha compartido en redes un lamentable e insultante mensaje machista en los que se la desea la muerte.

"Querida p***, vete al infierno con Kobe", se lee en la carta que un tal Joe escribió a la máxima dirigente del equipo angelino.

"Comparto ahora estea carta que recibí el lunes para que la gente pueda ver que el odio es real. Esto está pasando hoy. Es real y existe", escribio Buss.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CBn6IU1Jpaw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||After much thought, I decided to share this letter I received on Monday so that everyone can see the hate is real and living out there. This is happening in our world TODAY. Its real and it exists. To Joe: Did sending this letter make you feel better? Really all you did was waste your time, and energy and your postage stamp. (But thank you for including your return home address) Why don’t you look in the mirror and see your ugliness because I refuse to. I have received letters like this over the years. The advice I always got? “Ignore it.” I did. But not anymore. On this day, Juneteenth, I ask my white friends to join together, acknowledge the racism that exists in our country and around the world, and pledge to stop ignoring it. We all must do better. #juneteenth #hatewontwin]]