El deporte es cruel. Y sobre todo, para jóvenes que despuntan muy rápido en sus disciplinas. Ese fue el caso de Dennis Smith Jr., actual base de los Charlotte Hornets, que antes de fichar por el equipo de Carolina, estaba valorando retirarse del baloncesto y probar suerte en el fútbol americano.

Smith Jr. fue una promesa del baloncesto universitario en su generación. Destacaba por una gran fuerza física y una gran capacidad para los mates, algo que le valió para que los Dallas Mavericks le seleccionaran en el noveno puesto del Draft de 2017.

Su primer año en la NBA fue bueno, promediando 15 puntos por partido, pero a Dallas se le presentó la oportunidad de draftear a Luka Doncic, y cuando lo hicieron, Dennis Smith Jr. se quedó sin sitio en la franquicia tejana. Esto provocó que saliera traspasado a los New York Knicks a cambio de Kristaps Porzingis, pero en Nueva York tampoco encontró su sitio, donde no participó ni en un tercio de los partidos. Fue nuevamente traspasado a Detroit Pistons, donde tampoco tuvo la confianza de su entrenador.

Ya fuera de su contrato rookie, firmó un año por Portland y la suerte pareció sonreírle: Damian Lillard, base estrella de los Blazers, se lesionó para la toda temporada. Sin embargo, esto tampoco hizo que Smith Jr. tuviera muchos minutos, lo acabó por empezar a pensar en su retirada del baloncesto.

"Le dije a mi anterior agente que no quería irme a Europa a jugar. Si no encontraba un equipo, me iba a ir a la NFL. Y ya estaba entrenando para ello", comentó Smith Jr. a 'Hoopshype'.

Este verano, ante la falta de ofertas, ya estaba entrenando para su cambio de deporte y jugar al fútbol americano como 'defensive back', pero recibió la llamada de un conocido. Fue Nick Friedman, actual asistente en los Hornets, con el que Smith Jr entrenó para el Draft de 2017 y del que se hizo amigo. Friedman le invitó a un entrenamiento en Charlotte y la actuación del base sorprendió al entrenador, Steve Clifford. Tras varios días de entrenamiento, su rendimiento le valió un contrato de un año con los Hornets, aprovechando la lesión del base titular LaMelo Ball.

En la nueva temporada NBA, Dennis Smith Jr. ya ha disputado 4 partidos y promedia 13.5 puntos y 6 asistencias con los mejores porcentajes de tiros y de triples de su carrera, ambos por encima del 50%. "La gente solo quería descartarme. Pensé que todos tienen a jugadores mucho mayores que yo y soy todavía joven y tengo confianza en mí mismo", declaró el estadounidense.

Esta oportunidad en los Hornets ha salvado la carrera en la NBA de Dennis Smith Jr., que está haciendo la mejor temporada desde su primer año en la liga y que ya no piensa en la NFL. Pese a la dureza del camino para llegar a un nuevo contrato, el base no se lamenta de todo lo que ha vivido: "Ha sido diferente, una montaña rusa de subidas y bajadas. Eso sí, este camino no lo cambiaría por el de nadie. Esto me ha cambiado de muchas maneras y me ha hecho ser quién soy hoy. Estoy agradecido por ello".