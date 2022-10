Bulls, Lakers, Warriors, Pistons, Hornets, Pelicans, Knicks, Jazz, Grizzlies, Mavericks... La nueva temporada NBA está a la vuelta de la esquina. Los Sixers y los Celtics estrenarán la campaña 22/23 en la madrugada del martes al miércoles. Después de ellos, los Golden State Warriors tendrán la ceremonia de campeones del año anterior antes de enfrentarse a Los Angeles Lakers.

Los Warriors, pese al incidente entre Draymond Green y Jordan Poole, parten como favoritos al anillo. Sin embargo, en las apuestas salen muchas franquicias candidatas a arrebatarle el trono: Clippers, Celtics, Heat, Nets, Suns, Mavericks... La lista enumera a una gran cantidad de equipos, mientras que otros tantos miran al próximo Draft para intentar conseguir a la próxima estrella de la NBA.

La mayoría de aficionados conocen y pueden decir del tirón todas las franquicias de la liga, pero... ¿Cuál es el origen de sus nombres? A continuación vienen las justificaciones y motivos del nombre de los 30 equipos que actualmente componen la NBA.

Atlanta Hawks

Los hoy conocidos como Atlanta Hawks fueron fundados en 1946 como Buffalo Bisons. Después, la franquicia se mudó a Illinois donde cambiaron su nombre. Comenzaron a llamarse Tri-Cities Blackhawks, en honor a Black Hawk, el jefe de la tribu Sauk originaria de la zona. Volvieron a trasladarse en 1951 a Milwaukee, donde ahí acortaron el nombre a Hawks, algo que se mantendría en las siguientes mudanzas a St. Louis en 1955 y definitivamente a Atlanta en 1968.

Boston Celtics

Los Boston Celtics son una de las pocas franquicias que mantiene intacto su nombre desde su fundación, en su caso en 1946. Su apodo se debe a dos motivos. El primero, en honrar a los New York Celtics, un equipo de baloncesto que compitió en los años 20. Y segundo, en homenajear a la comunidad irlandesa, muy presente históricamente en la ciudad. Walter Brown, fundador del equipo, quiso representar en el nombre y en el escudo la gran población irlandesa de Boston: según un estudio en 2021, un 21,5% de los habitantes afirman tener ascendencia de Irlanda. Brown desechó así las otras opciones que valoraron: Whirlwinds (torbellinos), Unicorns (unicornios) y Olympians (olímpicos).

Brookyln Nets

En 1967 la franquicia fue fundada como New Jersey Amreicans, uno de los fundadores de la ABA (liga competidora de la NBA entre los años 60 y 70). Al año siguiente se mudaron a Long Island, recibiendo el nombre de New York Nets. El nombre 'net' viene referido a la red del aro de baloncesto (es su traducción en inglés) y que además era muy similar a los otros dos equipos deportivos de la ciudad: los New York Jets (fútbol americano) y los New York Mets (béisbol). En 1977, cuando ingresaron en la NBA, se marcharon de vuelta a New Jersey, donde estuvieron a 2012, cunado llegaron al barrio de Brookyln, para acabar adaptando su nombre actual: los Brookyln Nets.

Charlotte Hornets

La NBA anunció en 1987 que la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, tendría un equipo en la NBA la temporada siguiente, con el empresario local George Shinn como propietario. Shinn anunció que el nombre sería Charlotte Spirit, pero el nombre no gustó a la afición. Entonces realizó una encuesta popular en la que Hornets (avispones) superó a Knights, Cougars, Crowns, Spirit y Stars. La franquicia se mudó a New Orleans en 2002 para volver (como equipo nuevo) en 2004, con Bob Johnson de propietario. Ahí se llamaron Bobcats (linces) también gracias al voto popular, que superó a Dragons. Posteriormente, en 2014, volvieron a recoger el apodo de Charlotte Hornets después de que el apodo fuese liberado por New Orleans.

Chicago Bulls

Los Chicago Bulls son otra de las franquicias que mantienen su nombre original. En 1966, Dick Klein fundó la franquicia y su intención era darle un apodo acorde a la fama de la ciudad, considerada la capital mundial de la carne y cuyo primer pabellón se encontraba al lado del principal matadero. Klein estaba valorando entre Matadors (matadores) o Toreadors (toreros) cuando su hijo menor, Mark, le criticó esas ideas y de esa conversación salió su nombre definitivo: Bulls.

Cleveland Cavaliers

Otro equipo que mantiene su nombre original y, además, fue elegido por votación popular. En 1970 pudieron entrar en la NBA y el equipo decidió, mediante un anuncio en el Plain Dealer (el principal periódico de la ciudad), recibir solicitudes para el nombre de la franquicia. Cavaliers (caballeros) fue el elegido. Su creador, Jerry Tomko, explicó que representa "un grupo de hombres sin miedo cuyo pacto de vida era nunca rendirse". Durante dos décadas, de 1983 a 2003, el apodo se recortó oficialmente a 'Cavs', para acabar volviendo a ser Cleveland Cavaliers, aceptando también la abreviación como nombre.

Dallas Mavericks

En 1980 se confirmó que Dallas tendría un equipo en la NBA y los dueños del equipo abrieron un concurso en la radio 'WBAP' pidiendo a los oyentes sugerencias de nombres. Llegaron más de 4.000 sugerencias y un comité de cinco personas preseleccionaron Mavericks (rebeldes), Wranglers (vaqueros) y Express (rápidos). El dueño principal, Donald Carter, se decidió por Dallas Mavericks. ¿El motivo? En Texas, estado en el que se encuentra Dallas, se había emitido en los 60 una serie de televisión llamada 'Maverick', que tenía al actor James Garner como protagonista, y que precisamente Garner era uno de los dueños originales de la franquicia.

Denver Nuggets

Los Denver Nuggets comenzaron sus aventuras en la ABA como Denver Rockets en 1967. En el 74 decidieron unirse a la NBA, y como el apodo 'Rockets' ya estaba ocupado por San Diego (posteriormente Houston) decidieron llamarse Nuggets. Primero, porque ya había habido un equipo en la NBA durante la temporada 48-49 con ese nombre. Y segundo, en honor al 'boom' minero del estado de Colorado (donde se encuentra Denver) en el siglo XIX., ya que 'Nuggets' significa pepitas de oro.

Detroit Pistons

Pese a que Detroit es la principal ciudad automovilística de Estados Unidos, el nombre de Pistons (pistones) ya lo tenía la franquicia antes de llegar. El equipo se fundó en 1941 como Fort Wayne Zollner Pistons en honor a su creador, Fred Zollner, empresario local que tenía una empresa de pistones. En el primer año de la NBA en 1948, quitaron el apellido Zollner del equipo. Y a su mudanza a Detroit en 1957, conocida mundialmente como 'la ciudad del motor', seguía teniendo sentido el apodo, por lo que lo mantuvieron para ser los Detroit Pistons.

Golden State Warriors

Los Warriors obtuvieron su nombre antes de mudarse a la costa oeste de Estados Unidos. Fueron uno de los fundadores de la NBA en 1948 como los Philadelphia Warriors, en honor al equipo que compitió en la American Basketball League. Pese a sus traslados a San Francisco y Oakland, decidieron mantener el apodo de Warriors. Sin embargo, destaca que son la única franquicia que no lleva el nombre de ninguna ciudad. En 1971, al mudarse de San Francisco a la cercana Oakland (solo hay 19 kilómetros de distancia) decidieron honrar el estado de California (donde se encuentran ambas ciudades) en el nombre, dando así lugar a los Golden State Warriors.

Houston Rockets

Su fundación fue en 1967 como San Diego Rockets. En la ciudad californiana hay una gran industria aeroespacial y aérea en general, por lo que sus habitantes escogieron Rockets (cohetes). A su cambio a Houston en 1971, tenía sentido mantener el apodo ya que la sede de la NASA se encuentra en la ciudad tejana, por lo que acabaron siendo los Houston Rockets.

Indiana Pacers

Indiana fue una de las ciudades que tuvo una franquicia en la fundación de la ABA en 1967. Sus seis inversores originales escogieron Pacers para hacer referencia a la tradición de las carreras de caballos y automovilísticas en Indianápolis. Además, uno de esos inversores era Chuck Barnes, representante de Mario Andretti, A.J. Foyt y Rodger Ward, los tres pilotos estrellas de Estados Unidos en el automovilismo. Así, han mantenido desde su origen el nombre de Indiana Pacers.

Los Angeles Clippers

En 1978 los Buffalo Braves se mudaron a San Diego, que años antes habían perdido a los Rockets en detrimento de Houston. Los habitantes de la ciudad no consideraron que Braves (valientes) fuera el nombre más representativo para la franquicia, por lo que se hizo una encuesta local y ganó Clippers, un tipo de velero que era habitual en las costas de la ciudad californiana. Pese a su cambio a Los Angeles en 1984 tras la compra de la franquicia por Donald Sterling, se mantuvo el apodo y fueron Los Angeles Clippers.

Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers (laguneros) deben su nombre a su origen en Minneapolis, conocida como 'la ciudad de los 10.000 lagos'. Los Minneapolis Lakers se habían convertido en una franquicia famosa en los inicios de la NBA, cuando ganaron de manera consecutiva cinco títulos entre 1949 y 1954. Bob Short, dueño de la franquicia, trasladó el equipo a Los Angeles ante la falta de asistencia al pabellón de aficionados. Pese a ello, la fama del apodo Lakers era notoria y también era una marca registrada de la liga, por lo que mantuvo el nombre en el cambio de ciudad.

Memphis Grizzlies

Los Memphis Grizzlies llegaron a la NBA en la temporada 2001-2002 procedentes de Vancouver. En la ciudad canadiense habían decidido el apodo de Grizzlies (osos pardos) por ser un icono cultural en el oeste de Canadá, venciendo en una decisión interna a 'Mounties', apodo que iba a ser en honor a la policía montada del país. Con la llegada de la franquicia a Memphis, se mantuvo el nombre durante un año. En 2002 se propuso hacer un cambio, pero los aficionados se negaron al haberse acostumbrado al nombre, aunque Grizzlies no tuviera nada que ver con la ciudad estadounidense.

Miami Heat

Miami Heat fue el nombre escogido por encuesta popular de los aficionados. La franquicia propuso varios nombres que tuvieran que ver con la cultura del sur de Florida. Miami Vice (por la popular serie de televisión), Sharks (tiburones), Beaches (playas) o Tornadoes (tornados) fueron otras opciones, pero acabaron escogiendo Heat (calor).

Milwaukee Bucks

La franquicia de Wisconsin fue otra de las tantas que decidió hacer una encuesta entre sus aficionados para escoger el nombre. La opción más votada fue Robins (petirrojos), en honor al pájaro oficial del estado. Sin embargo, los jurados designados para la elección prefirieron escoger la segunda opción más votada, Milwaukee Bucks, ya que argumentaron que los ciervos (traducción de Bucks) eran un animal más imponente para dar nombre al equipo.

Minnesota Timberwolves

Los Minnesota Timberwolves también deben su nombre a una votación popular. Los aficionados enviaron sus propuestas y los propietarios eligieron entre los finalistas, Timberwolves y Polars. El nombre se debe a la subespecie del lobo, el lobo gris, que cuenta con poco más de 300 ejemplares y más de la mitad se encuentran en el estado.

New Orleans Pelicans

Es el nombre más joven de la NBA. En 2002 el equipo llegó a Nueva Orleans procedente de Charlotte y mantuvieron el apodo de Hornets. Sin embargo, con la llegada del empresario Tom Benson, acabaron cediendo el nombre a su equipo original. Benson quiso recuperar el apodo Jazz (los actuales Utah Jazz jugaron antes en New Orleans), pero éstos se negaron al cambio. Ante la negativa del equipo de Salt Lake City, se decantaron por New Orleans Pelicans porque el pelícano es el animal oficial del estado de Louisiana. Benson también justificó la elección porque el pelícano "simboliza la resiliencia de una ciudad que fue golpeada muy fuerte durante los últimos años, pero da pelea y sobrepasa los obstáculos".

New York Knicks

Los New York Knicks son otra de las franquicias históricas que nunca han cambiado de sede ni de nombre. En 1946 fundaron el equipo con Ned Irish a la cabeza. Irish encomendó a sus empleados escoger un nombre, y acabaron eligiendo Knickerbockes, un término utilizado para llamar a los pantalones remangados por debajo de la rodilla que utilizaban los exploradores neerlandeses que poblaron la zona en el siglo XVII. Pese a que oficialmente son los Knickerbockers, son popularmente abreviados como los Knicks.

Oklahoma City Thunder

Orlando Magic

La histórica franquicia de los Seattle Supersonics se mudó a Oklahoma (por primera vez la ciudad tenía representación de un equipo en una de las grandes ligas) en el año 2008. La ciudad propuso a sus habitantes una lista de 64 nombres para escoger el nombre de la franquicia. El ganador fue. Se impuso a Barons (barones), Energy (energía) y Bisons (bisontes). Este último, pese a perder la votación, se convirtió en el animal mascota del equipo.

Los Orlando Magic fueron fundados en 1989. La franquicia decidió poner un anuncio en el periódico local 'Orlando Sentinel' y preseleccionó cuatro apodos: Heat, Tropics, Juice y Magic. La decisión recaía en el dueño, Jim Hewitt, y el manager general, Pat Williams, pero la elección la acabó haciendo la hija menor de Williams, Karen, que dijo que la ciudad de Orlando era "mágica", también en referencia a Disneyworld, el lugar más visitado de la ciudad.

Philadelphia 76ers

El origen de los Sixers se remonta a 1946, cuando se fundaron en Syracuse los Nationals. En 1963, tras haber ganado la NBA, se mudaron a Philadelphia, que acababan de perder a los Warriors. Propusieron un cambio de nombre a sus aficionados y escogieron los Philadelphia 76ers, en honor a la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776 que se produjo en la ciudad.

Phoenix Suns

El equipo de Arizona también realizó una encuesta para elegir el nombre de la franquicia en el diario 'Arizona Republic'. La elección final fue Phoenix Suns (soles) porque el estado de Arizona es uno de los más calurosos en Estados Unidos, ganando a Scorpions, Mustangs o Rattlers.

Portland Trail Blazers

Los de Oregón tuvieron que hacer malabares en la elección de su nombre. El ganador en una encuesta fue Pioneers (pioneros), pero el nombre ya estaba escogido por el equipo universitario. Por tanto, la franquicia se decidió por Portland Trail Blazers, un sinónimo de pioneros que hace referencia a exploradores que descubren caminos desconocidos y que era similar a la idea propuesta por los aficionados.

Sacramento Kings

Los Sacramento Kings fueron fundados en 1945 como los Rochester Royals por su patrocinador antes de ser un equipo profesional, el whisky Crown Royal. Pese a ganar un título allí, se mudaron primero a Cincinnati y después a Kansas City. Allí, el equipo de béisbol de Kansas se llamaban Royals, por lo que los dirigentes cambiaron el nombre a Kings (reyes). Cuando llegaron a Sacramento en 1985, se mantuvo el apodo.

San Antonio Spurs

En 1973, unos inversores de la ciudad de San Antonio compraron los Dallas Chaparrals de la ABA y los llevaron a la ciudad. Realizaron un concurso para escoger el nombre y el ganador fue Aztecs (aztecas). No obstante, varios equipos del país se llamaban así, como el equipo universitario San Diego State Aztecs (curiosamente equipo del que posteriormente saldría Kawhi Leonard, que acabó jugando para la franquicia). Para evitar repeticiones, seleccionaron su segunda opción, San Antonio Spurs (espuelas) porque representan la tradición de rodeos de la ciudad. Además, uno de los inversores de la época, Red McCombs había nacido en un pueblo de Texas llamado Spur.

Toronto Raptors

El debut de los Toronto Raptors se produjo en la temporada 95-96. La ciudad canadiense hizo una encuesta para escoger el nombre y acabó ganando Raptors (dinosaurios) porque 'Jurassic Park' había ganado una gran fama en el país durante esa época (se entrenó dos años antes de la entrada de la franquicia en la liga).

Utah Jazz

El origen del nombre de los Utah Jazz viene de su época en Nueva Orleans, la ciudad mundial del Jazz. Sin embargo, se trasladaron a Salt Lake City en 1979 y no cambiaron el nombre porque los miembros de la franquicia no se vieron capacitados a hacer el trámite antes de empezar esa temporada. Los aficionados se acostumbraron al apodo y lo mantuvieron, pese a que recibieron solicitudes de cambio, como la que les llegó precisamente de New Orleans para recuperar su nombre.

Washington Wizards

Baltimore Bullets fue el antecesor del equipo de Washington. Fue en 1973 cuando se mudaron a la capital de Estados Unidos para ser los Washington Bullets (balas). Abe Pollin, dueño de la franquicia que lideró el traslado de ciudad, consideró que llamarse 'las balas' era una referencia a la violencia. Por ello, hizo una encuesta a los aficionados, que eligieron los Washington Wizards (magos) por delante de otras opciones como Dragons (dragones), Stallions (sementales) o Sea Dogs (focas).