Desde LeBron James no se veía nada igual en la NBA. Eso son, directamente, palabras muy, muy grandes. Palabras que eso sí Paolo Banchero está haciendo y hace realidad con cada partido que juega con los Orlando Magic. A pesar de que la franquicia de Florida cierra la clasificación de la Conferencia Este, las actuaciones del número 1 del draft no solo hacen que vaya camino a ser el 'rookie' del año... sino que hacen que esté calcando los números de 'The King'.

Que hace que desde que LeBron apareciese en su primer curso con los Cavaliers no se vea nada igual. A la espera de Victor Wembanyama, y con Zion Williamson lastrado por una lesión que impidió su debut al comienzo de su primer curso, él es lo más parecido a una de las grandes leyendas del baloncesto.

Porque si en su estrena marcó cifras que no se veían desde LeBron y desde el mismísimo Kareem Abdul-Jabbar, contra los Kings tuvo una actuación excelsa que, eso sí, no evitó la derrota de los Magic en la prórroga. Sacramento contó con un espectacular Fox, y dejó el triunfo en California.

Sin embargo, Banchero se fue del encuentro con, ojo, 33 puntos en un 14 de 26 en tiro, 4 asistencias, un tapón y, atención, 16 rebotes.

Mismas cifras que LeBron James en su año de 'rookie'. El de los Cavaliers, eso sí, era algo más joven al contar con 18 años y 334 días por los 19 años y 358 días del de los Magic.

Eso sí, Banchero está batiendo los registros de anotación y de rebotes de LeBron en sus primeros diez partidos NBA. El de los Magic, 23 puntos y 8,5 rebotes; el de los Cavs, 16,8 y 7.

A la espera de lo que pase el próximo año, con un claro número 1 del draft como Victor Wembanyama y con alguna que otra franquicia más pendiente de optar a él que de otra cosa, Banchero es, de momento, lo más parecido que se ha visto a LeBron James en la NBA.