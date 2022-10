La NBA no quita ojo a lo que puede pasar esta temporada. La competición sabe que el fenómeno Victor Wembanyama, el francés de 2,20 de altura, 2,31 de envergadura y 95 kilos de peso con 18 años, puede ser más que relevante en lo que respecta a la actitud de ciertas franquicias por la posición que se ocupe en el próximo draft.

Porque desde LeBron James no se ve algo igual. Incluso con Zion Williamson no se vivió algo parecido con un jugador del que se ha dicho, directamente, que es un "extraterrestre". No lo dijo un cualquiera, pues fue el señor LeBron quien realizó dicha afirmación.

Saben lo que se viene. Además del aumento de nivel de la plantilla, y del proyecto en sí, la llegada de Wembanyama, vista desde los ojos de un ejecutivo, aumentaría en 500 millones de dólares la valoración de la franquicia que le tenga en sus filas.

Así que la NBA está vigilando. Vigilando a esas franquicias en construcción que pueden dedicarse a perder partidos sin control para tener preferencia en el draft por Wembanyama. Y sí, el tema de los descensos ha salido a la palestra.

Adam Silver, directamente, fue preguntado por el 'tanking': "Les hemos dicho que vamos a vigilarles con mucha atención. El draft en un buen sistema, pero sé el peligro que hay si asoma un jugador que apunta a generacional".

"Los equipos cada vez son más creativos y más inteligentes. A cada movimiento de la Liga responden con otro suyo. estamos viendo cómo podemos hacer que nuestro sistema sea lo mejor posible", cuenta.

Eso sí, Silver dejó claro que un sistema de ascensos y descensos podría "crear un factor de desestabilización".

La NBA ha ido modificando los porcentajes para el draft. Ahora, los tres peores equipos tienen un 14% de opciones de tener al número 1, mientras que antes el peor se llevaba ya el 25% de posibilidades.

A ver qué pasa con el tema Wembanyama, pero lo cierto es que las franquicias no quitan ojo a poder hacerse con un jugador llamado a marcar una época en el baloncesto.