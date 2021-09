La NBA ha dicho 'no' a Andrew Wiggins. Ha dicho 'no' a sus razones religiosas para no vacunarse contra el coronavirus, algo que las regulaciones locales de COVID en, por ejemplo, San Francisco, recogen en sus escritos en caso de que los deportistas quieran jugar en sus pabellones locales

Esto tenía, eso sí, dos excepciones, que eran o bien médicas o bien religiosas. Sin embargo, la competición no ha aceptado las razones del jugador canadiense de los Golden State Warriors.

"La NBA ha revisado y denegado la solicitud de Andre Wiggins de exención religiosa de la orden del Departamento de Salud Pública de San Francisco, que requiere vacunación COVID para todos los participantes de 12 años en adelante en eventos bajo techo", dice el comunicado de la NBA.

Y luego, sentencia: "No podrá jugar en los partidos en casa de los Warrios hasta que cumpla con los requisitos de vacunación".

El Departamento de Salud Pública de San Francisco fue claro: "Si no están vacunados no pueden ingresar a áreas interiores sin importar la causa".

Todo por esa regulación, pues la NBA confirma que los no vacunados podrán jugar aunque deberán ser evaluados diariamente. Los vacunados no tendrán pruebas día a día.

En ese sentido, los Knicks han confirmado que todos sus jugadores están vacunados, mientras que los Nets tienen a un par que no.

Se estima que más del 85% de los jugadores de la NBA están ya vacunados.