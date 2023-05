Dos puntos son los que llevaron a los Nuggets a la victoria, y dos puntos son los que llevaron a los Lakers al abismo. Tras el partido y la eliminación de los Lakers por un global de 4-0 a favor de los Nuggets, LeBron James hizo saltar las alarmas con sus declaraciones.

Cuando un periodista le preguntó acerca de su futuro próximo, James fue bastante claro: "Me encanta jugar, me encanta competir, pero no lo sé. Tengo mucho en lo que pensar sobre si seguir jugando al baloncesto".

Con sus declaraciones cabe la posibilidad de analizar si este ha sido su último partido en la NBA, ya que tras dos temporadas muy difíciles en los Lakers, este año parecía ser distinto, pero nada más lejos de la realidad. "Nuestro objetivo es siempre ganar campeonatos, de eso se trata esta franquicia. Es decepcionante", añadió el alero.

Esta retirada no se correspondería con un bajo nivel del máximo anotador histórico de la competición, ya que LeBron se encuentra en un nivel espectacular en una temporada regular en la que ha promediado 28,9 puntos, 8,3 rebotes y 6,8 asistencias por partido.

Además, al jugador le quedan todavía dos años de contrato por 97 millones de dólares, pero en el segundo año cuenta con la opción de convertirse en agente libre. LeBron nunca ha ocultado sus ganas de competir hasta jugar con su hijo Bronny, pero estas declaraciones lo ponen en duda.

LeBron James to ESPN on his thought process going into the offseason:

Q: When you say you got to think about stuff, what thread should we be pulling on that?

A: "If I want to continue to play."

Q: As in next year?

A: "Yeah."

Q: You would walk away?

A: "I got to think about it."