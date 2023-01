LeBron James lleva 20 temporadas en la NBA. Ha batido récords, ganado anillos y realizado jugadas históricas, pero, pese a su larga carrera, sigue teniendo objetivos en la liga. Y el principal de ellos es jugar con su hijo Bronny.

"Necesito estar en la pista con mi hijo, tengo que estar con Bronny, ya sea con el mismo uniforme o en un duelo contra él. No quiero decir que nos defendamos el uno al otro porque él es un base y yo, a estas alturas de mi carrera, estoy jugado de pívot", comentó LeBron en una entrevista para 'ESPN'.

Además, 'The King' afirma estar 'esperando' la llegada de su hijo: "Yo le pregunto a Bronny cuáles son sus aspiraciones y me dice que quiere jugar en la NBA. Así que, si él quiere hacerlo, tiene que trabajar. Yo ya estoy aquí, así que solo le estoy esperando".

Bronny no podrá ser elegible hasta el Draft de 2024. Para ese momento, LeBron finalizaría su contrato con los Lakers, aunque tendría una opción de jugador para continuar. De esta manera, el '6' se ha asegurado la posibilidad de poder escoger franquicia en el momento de la llegada de su hijo a la NBA.

"Perder no me sienta bien"

En la misma entrevista para 'ESPN', LeBron reconoció que no le gusta la situación en la que están Los Ángeles Lakers, con un balance negativo de 18-21: "Estoy formando parte de una franquicia por debajo del 50%, pero queremos y yo también, ganar a los más altos niveles. Quiero ganar, perder no me sienta bien".

"Quiero continuar jugando a un alto nivel y ser respetado cada vez que pise la pista y como una amenaza, juegue los minutos que juegue", añadió.

Sin embargo, la mala dinámica no va a impedir que haga historia próximamente. LeBron está muy cerca de batir a Kareem Abdul Jabbar y ser el máximo anotador en la historia de la NBA. Pese a ello, la estrella de los Lakers le quitó importancia mientras su equipo siga perdiendo: "Batir récords en un momento de derrotas nunca ha formado parte de mi ADN".