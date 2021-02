Clamor entre las estrellas de la NBA por la decisión final de sí jugar el All-Star el próximo 7 de marzo, a pesar de las restricciones en las canchas por el coronavirus.

LeBron James, jugador de Los Angeles Lakers, ha sido el más claro a la hora de alzar la voz contra el partido de las estrellas, que se jugará en el State Farm Arena de Atlanta.

Tras la victoria de los de púrpura y oro ante Denver Nuggets, LeBron estalló: "Tengo cero energía y cero ganas de un All-Star este año. Mis compañeros y yo hemos tenido poco descanso, 71 días, entre temporada y temporada, y al inicio nos dijeron que no iba a haber All-Star y por lo menos íbamos a tener un pequeño relax".

"Para mí era una oportunidad de calibrar la segunda parte de la campaña. Y ahora nos lanzan a un All-Star que rompe todos esos planes. Pues me lo tomo como una bofetada en la cara. Seguimos lidiando con una pandemia. ¿Vamos a llevar a toda la NBA a una ciudad que está abierta? Es evidente que no estoy contento con ello. Iré si soy elegido, pero estaré físicamente y no mentalmente", continúa el cuatro veces ganador del anillo.

Otros van incluso más allá y directamente amenazan con no acudir. Es el caso de Joel Embiid, uno de los principales candidatos al MVP en este comienzo de temporada: "Yo no tengo claro que vaya a ir. Depende de la salud".

De momento la NBA no se ha pronunciado sobre las quejas de estos dos jugadores, a los que se espera que se unan otras de las principales estrellas de la competición. ¿Cederá la NBA? De momento el All-Star continúa con fecha fija.