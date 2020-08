La victoria de los Orlando Magic sobre los Nets en la vuelta de la NBA en la 'burbuja' de Orlando trajo consigo la imagen llamativa de la jornada. Antes del salto inicial, durante la interpretación del himno de Estados Unidos, Jonathan Isaac, ala-pívot de los Magic, se mantuvo de pie mientras el resto de sus compañeros se arrodillaban.

Además de no hincar rodilla, el jugador de 22 años y 2,11 metros no portó la camiseta com el lema del 'Black Lives Matter', como sí hacían las otras figuras sobre el parqué.

"No creo que arrodillarme o ponerme una camiseta sea la respuesta. Para mí personalmente, no van de la mano con el apoyo a las vidas de los negros. Por supuesto que creo que las vidas negras importan, pero para mí las vidas de los negros se apoyan a través del Evangelio. Todas las vidas se apoyan a través del Evangelio", explicó Isaac.

"Estados Unidos es el país en el que vivo. Como cualquier país, Estados Unidos tiene sus problemas, pero estoy agradecido por las libertades que hay, la libertad de jugar baloncesto y la libertad de hacer lo que quiero hacer: la capacidad de protestar o de no hacerlo", añadió.

Su entrenador, Steve Clifford, señaló tras el encuentro que apoyaba su decisión. "Yo le apoyo, sus compañeros le apoyan, la franquicia le apoya... Es parte de vivir en nuestro país".

De esta manera, en el triunfo sobre los Nets por 118-128 con 16 puntos y seis rebotes de Jonathan Isaac, el jugador se convirtió en el primero en no arrodillarse durante el himno, algo que seguro ha llamado la atención de Donald Trump.