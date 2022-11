Los Angeles Lakers llevaban tres triunfos seguidos sin LeBron James, lesionado. Sin embargo, su racha acabó en la madrugada de este miércoles perdiendo 115-105 frente a los Phoenix Suns. Pero la imagen del partido fue la de una tremenda pelea que tuvo lugar a algo menos de cuatro minutos de que terminara el partido.

Todo comenzó a raíz de una jugada de ataque de los Lakers. Austin Reaves iba a tirar a canasta cuando Devin Booker le hizo un tapón y el jugador angelino cayó al suelo. Esto hizo que él y Deandre Ayton, que cogió el rebote, se quedaran mirando a Reaves, que seguía en el parqué. De hecho, Ayton le da un golpe a la pelota y se queda observándole.

Esto provocó la reacción de su compañero en los Lakers Patrick Beverley, que no dudó en hacer un placaje a Deandre Ayton para defender a su compañero. El de los Suns cayó al suelo y fue entonces cuando se formó la tangana, que acabó con Beverley expulsado. Deandre Ayton también recibió una falta técnica por su mala conducta hacia Reaves.

DOWN GOES AYTON! Patrick Beverley shuts down the Suns center with a shove. pic.twitter.com/1cceEDBGlT

"Había una persona en el suelo, dos más mirándola de malas maneras y chuleando encima suyo sin que los árbitros hicieran nada, así que voy a defender a mi compañero", dijo Beverley tras el partido.

Devin Booker fue tajante también hablando de la acción: "Pat debe parar de empujar a la gente por la espalda. Hazlo en el pecho, eso es todo lo que tengo que decir". Irónicamente, hace dos años Beverley empujó a otro jugador de los Suns (Chris Paul) por la espalda cuando este jugaba en Los Angeles Clippers.

Russell Westbrook, compañero de Beverley, defendió la acción de su compañero: "Personalmente, me encanta. Hay que proteger y entender que en este equipo nos respaldamos los unos a los otros". Anthony Davis siguió la misma línea que su compañero de equipo: "A Pat se le conoce por esto: él respalda a sus compañeros y nosotros no dejamos que nadie se plante sobre un compañero. Es una falta de respeto".

Pat Bev got ejected for shoving Ayton after he was standing over Austin Reaves. pic.twitter.com/90wskDjVVR