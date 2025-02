Tremenda 'rajada' del padre de Doncic por su traspaso a los Lakers: "Luka no se merecía esto"

Es uno de los traspasos más increíbles de la historia de la NBA pero también uno de los más polémicos. La llegada de Luka Doncic a Los Ángeles Lakers ha generado mucho revuelo por el deseo que supuestamente tenía el jugador de seguir en Dallas Mavericks.

Como es lógico, el jugador no ha dicho expresamente que no está de acuerdo con el movimiento pero el que sí se ha aventurado a criticar el traspaso ha sido el padre de Doncic. Sasha carga contra la gestión del fichaje y señala a la directiva de los Mavericks: "Con este cambio, la hipocresía de la organización de Dallas me duele personalmente. Creo que Luka no se merecía esto en absoluto. Sé que se sacrificó mucho".

"Jugó 100 partidos la temporada pasada, promediando casi 40 minutos por partido… Hablar del acondicionamiento de Luka después de eso es simplemente injusto", ha asegurado Sasha Doncic en unas declaraciones que recoge el medio 'Basket News'.

El padre de Luka critica también la supuesta razón por la que Dallas habría dejado marchar a Doncic, su condición física. Al esloveno se le ha criticado, en ocasiones, por no tener una forma de atleta de élite y eso es lo que en teoría habría llevado a los Mavs a traspasarle.

A pesar de ello, el padre de Doncic ve injusto el trato dado que Luka siempre ha rendido al 100% y de hecho fue el líder de un equipo que la temporada pasada rozó ganar el primer anillo de su historia.