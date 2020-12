Sería un equipo insuperable. Con una suma de estrellas temible. Giannis Antetokounmpo quiere compartir equipo, sus Milwaukee Bucks, con otras de las grandes estrellas de la NBA. Y es ambicioso. Muy ambicioso.

Después de los rumores que le colocaban en el futuro en Los Angeles Lakers, equipo campeón la pasada campaña, el griego sale al paso de los rumores hablando de la posibilidad de este dúo... pero en los Bucks. "No me importa ser el número uno, dos o tres", señala en 'Cosmote TV'.

Pero va más allá. No se conforma con LeBron James, sino que habla de Anthony Davis y Kevin Durant: "Si LeBron, Kevin Durant o Anthony Davis quieren unirse a mí en Milwaukee, estaré encantado".

Aunque a pesar de nombrar estos tres jugadores, la debilidad de Giannis siempre será 'The King', cuatro veces campeón de la NBA: "Es el mejor del mundo. Lleva 17 años en este negocio y nunca he escuchado nada malo sobre él".

El superequipo que planea 'Anteto' parece inalcazable. Sin embargo, la posibilidad de que en un futuro vista de púrpura y oro no es descartable. Y es que jugar con LeBron es sinónimo de éxitos, y si no que se lo digan a Anthony Davis, ganador del anillo de campeón de la NBA en su primer temporada en los Lakers.

El griego, por último, se muestra ambicioso por conseguir éxitos también a nivel de selecciones. "Voy a luchar hasta para ganar medallas con Grecia y títulos en la NBA. No tengo prisa y no quiero tomar decisiones por mis equipos. Mi papel es jugar a baloncesto y no tomar decisiones sobre mis compañeros", concluye.

El próximo 11 de diciembre regresa el mejor baloncesto del mundo... con Antetokounmpo, todavía, en los Bucks. ¿Será este su año? ¿Será el año de los Bucks? LeBron tiene mucho que decir al respecto.