En el United Center de Chicago se vivió una noche para el recuerdo con la disputa del concurso de mates del All Star Weekend 2020. El público enloqueció con la mezcla de técnica, potencia y habilidad que destilaban los participantes al atacar el aro.

El concurso se lo llevó Derrick Jones Jr. tras vencer a Aaron Gordon en la final por una diferencia de un punto y tras una auténtica exhibición de ambos jugadores que hicieron levantarse continuamente al público de sus asientos.

De hecho, el propio Gordon, historia de este concurso tras quedarse a las puertas del título en dos ocasiones (en 2016 cayó frente a Zach LaVine), reconoció que no volverá a competir tras mostrarse muy frustrado por los resultados.

"No, chicos, se acabó. Debería tener dos trofeos y no tengo ninguno. Ya no más. Mi próximo objetivo será ir a por el Concurso de Triples", explicó Gordon, que llegó a realizar un mate antológico saltando sobre los 2,26 metros de Tacko Fall.

Los nueve minutos para la historia de la final del concurso de mates 2020. Merece la pena verlo: