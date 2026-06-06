Dura pitada al Real Madrid tras la histórica eliminación ante La Laguna Tenerife

El público del Movistar Arena fue muy crítico con el cuadro blanco después de una eliminación que no sucedía desde hace casi 20 años.

El Real Madrid de baloncesto ha perdido en pocos días la oportunidad de ganar dos títulos. De ser favorito a ganar la Liga ACB y aspirante a ganar la Euroliga a terminar la temporada en blanco tras un fin de campaña muy duro.

En los cuartos de play-off de la ACB, la situación comenzó a torcerse en Tenerife. Allí, los de Scariolo cedieron el primer partido de la serie ante La Laguna Tenerife. Sin embargo, una gran actuación días después en el Movistar Arena les permitió igualar la eliminatoria.

Contra todo pronóstico, el cuadro insultar terminó llevándose la serie en el tercer y último encuentro, también en feudo blanco, con un resultado final de 95-107. El duelo estuvo muy igualado durante los tres primeros cuartos pero unos decisivos minutos en el último periodo permitieron a Tenerife conseguir una ventaja que mantuvo hasta el final.

Cuando el tiempo se acabó, la afición blanca no dudó en mostrar su descontento con la temporada pitando a sus jugadores en una situación que refleja el desastre vivido estos últimos días. Scariolo, el gran señalado tras culminarse una eliminación que no sucedía desde hace 18 años. Fue en 2008 la última vez que el Real Madrid cayó en unos cuartos de play-off de ACB.