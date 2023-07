El legado de LeBron James va más allá de todo lo que ha logrado dentro de las pistas. El alero estadounidense se ha asegurado de que su apellido siga muchos años en la mayor competición de baloncesto del mundo.

Más allá de Bronny, el hijo mayor de LeBron que ya apunta a ser una estrella y estará en el próximo Draft, Bryce James se postula como una de las 'perlas' jóvenes del baloncesto mundial. Por ello, las expectativas sobre él no hacen más que crecer día a día.

Con tan solo 16 años de edad, Bryce se encuentra jugando estos días el prestigioso torneo amateur 'Peach Jam Basketball Tournament' entrenado, precisamente, por su padre, LeBron James.

Rajon Rondo the assistant coach. Only at Peach Jam. pic.twitter.com/pHBNf8dGeZ