"Necesito jugar con mi hijo, necesito estar en la cancha con Bronny" dijo LeBron James en el mes de enero en una entrevista en 'ESPN'. Ya sea con el mismo uniforme o un enfrentamiento contra él, pero me encantaría hacer todo el asunto de Ken Griffey Sr. y Ken Griffey Jr. seguro que eso sería lo ideal", confesó.

Por aquel entonces, 'The King' aún no había superado elrécord de Kareem Abdul-Jabbaren ser el máximo anotador de la NBA, y una vez logrado poco más le queda por lograr a sus 38 años.

Acerca de la posibilidad de jugar con su hijo, hay novedades después de que los Lakers no consiguieran el anillo. LeBron tienen contrato con la franquicia de Los Ángeles, pero en los últimos días se ha especulado que podría mudarse a los Atlanta Hawks.

Esto se debe a que su hijo Bronny James será seleccionado con el pick número 19 en el próximo draft de la NBA. Ante esta noticia, Lebron se manifestó en redes sociales relamiéndose por lo que puede suceder: "¡Bueno, ATL shawty la pandilla James estará llegando!".

Trae Young, actual estrella de los Atlanta Hawks también quiso ser partícipe de un movimiento en redes que dio la vuelta al mundo: "Hablamos pronto".

Teniendo en cuenta que el verano en la NBA es muy largo y las ganas de Lebron por jugar junto a su hijo son muy grandes, se avecinan meses muy intensos porque todo podría ocurrir.

Trae Young & LeBron James are both with Bronny James going to Atlanta 17th overall in a 2024 mock draft 👀

LeBron: “Welll ATL shawty the #JamesGang👑 will be pulling up! 🤷‍♂️🤣🤣🤣🤣”

Trae: “Talk soon 😎”

Via. @TheNBACentralpic.twitter.com/7MJ2mpxjb8