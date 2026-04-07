Aday Mara hace historia en la NCAA con Michigan

Se convierte en el primer español en ganar la liga universitaria de baloncesto de Estados Unidos: Michigan ganó a UConn en la gran final.

La NCAA tiene campeón... y es español. La liga universitaria de baloncesto de Estados Unidos con coronado a Michigan como campeón con el español Aday Mara como uno de sus grandes líderes.

Los Wolverines de Michigan se llevaron la victoria ante Uccon por 69 a 63.

Y el pívot español, que fue elegido en el mejor quinteto de la Final Four, sumó ocho puntos y cuatro asistencias en el partido decisivo.

Con 2,21 metros, Mara ha sido uno de los jugadores más dominantes de la liga. Y en la NBA ya le miran muy de cerca. Se podría presentar al Draft ya este verano o esperar a completar su ciclo universitario en Michigan.

El seleccionador le vigila

Chus Mateo, seleccionador español, vio el partido en la grada junto a los padres de Aday.

Y es que España ha encontrado un jugador interior que puede dominar el baloncesto en los próximos años. Una buenísima noticia en busca de una generación que suceda a los Gasol.