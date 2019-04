Zimmerband versiona en español los temas de Bob Dylan

Zimmerband ha traducido las letras de las canciones de Dylan al castellano y ya preparan un disco que estará disponible en breve, 'Los Tiempos Están Cambiando'. Además, no se quedan sólo con el estadounidense. Cuentan con un repertorio muy extenso, incluyendo versiones de otros grupos y solistas como Neil Young, a quien han rendido homenaje interpretando su disco "Tonight is the night" en la IV edición del Rust Festival celebrado en la localidad burgalesa de Frías.