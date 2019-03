Wert responde a Montoro: "A mi me gusta mucho el cine español"

El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, ha asegurado en los pasillos del Congreso antes de la entrada a la sesión de control que a él le "gusta mucho" el cine español, después de que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, opinara que los problemas de este sector tienen que ver con la calidad de las películas.

Mientras que Montoro ha declinado hacer declaraciones sobre las críticas que han suscitado sus palabras en el sector cinematográfico, el ministro Wert ha contestado sonriente que a él el cine español le "gusta mucho". En favor del cine español se ha pronunciado asimismo la ministra de Sanidad, Ana Mato, que ha afirmado que a ella también le "gusta mucho".

Otro ministro, el de Agricultura, Miguel Arias Cañete, no ha sido igual de explícito: "a mí me gustan las películas", ha matizado Cañete ha su llegada al parlamento. Montoro sostuvo en una entrevista que "los problemas del cine no tienen que ver solo con las subvenciones, sino también con la calidad de las películas y la comercialización", después de un nuevo recorte en las subvenciones al cine en los presupuestos de 2014 de más del 8 %.

Posteriormente, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que las ayudas a la amortización de películas pendientes de pago desde 2011 y 2012 serán concedidas "pronto". "Vamos a atender pronto las obligaciones de pago del fondo para la industria del cine que están pendientes desde 2011 y parte de 2012, y vamos a hacer que la industria del cine cobre cuanto antes", ha dicho Montoro en los pasillos del Congreso de los Diputados. "Así favoreceremos la producción de películas españolas, porque al liberarlas de esa carga, sí podrán acudir a la financiación de bancos", ha añadido.

Por su parte, el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha afirmado que "se va a regularizar una situación que se debía a la insuficiencia presupuestaria de años anteriores". "Vamos a dar un paso en la regularización del cine español que es un muy importante", ha señalado.

Wert ha tratado también de zanjar la polémica desatada por unas declaraciones hechas por Montoro en las que señalaba que uno de los principales problemas del cine español es su calidad. "El cine nos gusta a los que estamos aquí y al resto de ministros del Gobierno", ha dicho el ministro de Cultura.