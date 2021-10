Los rumores sobre la posible vuelta de El Canto del Loco han copado las redes sociales durante las últimas horas. Fue el propio Dani Martín el que sembró las dudas con una publicación en sus redes sociales, y ha sido el vocalista el que, un día después, lo ha aclarado: no, no vuelve.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Dani Martín parecía estar en una entrevista en la que le volvían a hacer la gran pregunta: "El Canto del Loco qué, ¿vuelve?". Una cuestión que se emplazaba a responder el 6 de abril a las 21:00 horas.

Sin embargo, la gran repercusión de su mensaje ha provocado que el propio Dani Martín lo aclare: "Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre. No, no vuelve. Así se llama mi nueva canción, disponible a partir de mañana, a las 21:00", ha detallado el artista en la red social.

"No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida, El Canto del Loco", ha apostillado el cantante en un tuit acompañado de un vídeo promocional de dicho homenaje: "He regrabado diez canciones de la historia de El Canto del Loco y una inédita". Un mensaje que ya ha recibido miles de respuestas, entre ellas decenas de 'memes' sobre las falsas esperanzas.