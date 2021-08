El violinista Ara Malikian, de origen armenio, ha denunciado en sus redes sociales que han descartado su candidatura a los premios Grammy "por no ser suficientemente latino".

Así lo escribía el artista el pasado viernes en una publicación en su cuenta de Twitter, en la que además lamenta que ha sufrido discriminación por sus raíces en distintos momentos de su vida: "En el Líbano no me consideraban suficiente libanés porque era de origen armenio, los armenios no me consideraban suficiente armenio porque había nacido en el Líbano", recordaba.

Ahora, el músico resalta la polémica ante uno de las galas más importantes del panorama sonoro, incidiendo en su incredulidad, debido a que Malikian lleva 20 años viviendo en España y, además, cuenta con la nacionalidad.

"Cuando me establecí en Europa no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa. Me costó estar en paz conmigo por lo que soy y aceptar ser el eterno extranjero", recalca el violinista nacido en Beirut, quien no puede evitar lanzar la pregunta: ¿Alguien entiende algo?

Tan pronto como se publicó su denuncia, cientos de seguidores mostraron su apoyo al artista a través de Twitter, Instagram y Facebook. Por su parte, la gala tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas.

En este sentido, Malikian incide en su incomprensión al recordar que ya estuvo nominado a estos premios en 2017 y que, en 2018, incluso llegó a actuar. Desde que comenzó la pandemia, Malikian ha sido uno de los músicos más activos de España, ofreciendo cerca de 170 actuaciones.