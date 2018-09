ViñaRock2019: las redes se llenan de quejas por la interminable cola virtual que esperan los usuarios para conseguir las entradas

Viña Rock se ha convertido en Trending Topic debido cola virtual interminable que muchos usuarios han tenido que esperar para conseguir una entrada. A media mañana, ya eran muchos los que se quejaban en redes ya que, además, en esta ocasión no aparece tiempo de espera estimado, acrecentándose así la ansiedad del comprador.

"Esta cola de espera guarda su posición en la cola. Si actualiza la página, pasará a ser de nuevo automáticamente el último en la cola, por lo que le recomendamos encarecidamente que no lo haga. Abrir varias pestañas en el navegador no aumenta sus posibilidades. En este sistema, se atiende por orden de llegada. La cola de espera no garantiza que pueda comprar una entrada, pero es la forma de organización más justa", es el mensaje que aparece al intentar comprar.

La organización afirma a través de su cuenta de Twitter que la venta se está produciendo con "normalidad" a pesar de la alta demanda y recomienda paciencia. Paciencia que muchos usuarios están poniendo a prueba después de más de dos horas de espera.