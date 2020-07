Una obra maestra del arte como 'Las Meninas' solo puede surgir del talento humano —o al menos eso creíamos—. Sin embargo, ese pensamiento acaba de verse aplastado por un nuevo hallazgo: Velázquez se ayudó de la tecnología de su época para crear este cuadro. No la utilizó para todos los detalles del cuadro, pero sí fue determinante, al menos según la investigación de Miguel Usandizaga, profesor de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Este estudio, iniciado en el año 2000, asegura que el pintor español utilizó una cámara oscura "de tipo cabina" para ayudarse a crear. Esta herramienta le sirvió para trazar la perspectiva y las líneas generales de su obra, aunque también fue empleada para mostrar unas imágenes sobre otras: "Velázquez proyectó el cuadro pequeño sobre un lienzo más grande en blanco y trazó las líneas generales del cuadro siguiendo la proyección", asegura Usandizaga en su 'paper'.

Buena parte del realismo de 'Las Meninas' pasa por el uso de este aparato. La cámara oscura era muy útil para pintores y arquitectos, especialmente por su versatilidad a la hora de dibujar imágenes que partían de reflejos (como bien ocurre en el cuadro de Velázquez). "Sin esta máquina, Velázquez no habría podido conseguir con tal perfección la duplicación del espacio real en el cuadro, el efecto -¡tan barroco!- de la confusión entre la realidad y su representación", exclama el arquitecto.

No obstante, Usandizaga relata que el hecho de que usara esta herramienta "no le quita ningún mérito" a la realización de la obra: "¿Que Velázquez utilizó una cámara oscura para construir la perspectiva de 'Las Meninas'? Sin duda. La utilizó para lo que era necesaria: para trazar la perspectiva, no para pintar. Hubiera sido estúpido no hacerlo", sentencia.

Esta investigación también muestra que el pintor incluso hizo copias de la obra para su posterior venta. Esto implica todo un vuelco con respecto a la originalidad que se le presuponía a algunas de sus recreaciones. Por ejemplo, hay una colección en el Condado de Dorset, en el Reino Unido, que creía tener una reproducción de 'Las Meninas' pintada por Juan Bautista Martínez del Mazo —yerno y discípulo de Velázquez, al que además se le encomendó la tarea de hacer las copias—. Cuando la realidad es muy diferente: no fue pintada por Mazo, ni tampoco es un 'modeletto' o esbozo de Velázquez: fue el resultado del uso de la cámara oscura.

De hecho, esta recreación del Reino Unido fue la que impulsó el estudio. Todo ocurrió gracias a "un hallazgo repentino", algo que no se había visto nunca y que el investigador no podía dejar de observar. Se trataba de "una línea recta vertical de ocho centímetros, rematada en su parte inferior en punta de flecha", que, según el arquitecto, siempre había pasado desapercibida: "Un detalle muy pequeño, casi nada; pero una minucia crucial para entender cómo Velázquez pintó 'Las Meninas'", afirma.

Usandizaga ha usado la técnica de deconstrucción perspectiva para desvelar estos misterios, un "procedimiento inverso al de la construcción geométrica de la perspectiva, un análisis gráfico que ofrece posibilidades prometedoras si se hace con ordenador y software de dibujo en dos dimensiones", afirma.