Tomorrowland, antes y después: así ha cambiado el escenario principal del festival más grande del mundo

En media hora, el trabajo de varios años quedaba reducido a cenizas. El escenario principal del Tomorrowland es uno de los elementos más llamativos del festival, el más grande del mundo, que desde hace varias ediciones acoge a unas 400.000 personas a lo largo de dos fines de semana en un área verde de Boom (Bélgica). Tomorrowland no empezó siendo lo que es, pero ha conseguido, en dos décadas, consagrarse como la principal cita de música electrónica a nivel mundial.

El festival Tomorrowland nació en 2005 de la mano de dos hermanos, Manu y Michiel Beers, quienes a día de hoy son los únicos dueños de su proyecto, a través de la empresa We Are One World. Después de aquella primera edición en 2005, que reunió a más de 9.000 personas para ver las actuaciones de DJs como Armin van Buuren, Coone, Sven Väth o Ferry Corsten, duplicó la asistencia en solo un año. En 2006, ya se oyó la música de otros grandes artistas, como Bob Sinclair, David Ghetta o Fred Baker.

El boca a boca ayudó, en una época en la que las redes sociales no daban lo que dan a día de hoy, a que en 2008 acudieran 50.000 personas. Y entonces empezó el cambio. Tomorrowland creó el concepto de festival como una "experiencia total" con la máxima comodidad. En 2009 agotó entradas por primera vez, en un festival con actuación sorpresa de Moby, y ya en 2010 cerca de 25.000 personas dormían en las instalaciones de DreamVille, el camping de lujo del festival.

Con el paso del tiempo, Tomorrowland fue tematizando sus espacios, dándole un toque de magia cada vez mayor a sus escenarios. Fantasía y naturaleza, ciencia ficción o literatura han protagonizado algunas de las ediciones de un festival conocido desde cualquier parte del planeta. Tanto es así que han ido lanzando ediciones fuera de Boom: Tomorrow Brasil, por ejemplo, se celebra desde 2015, y los escenarios de Tomorrowland han circulado por diferentes puntos del planeta. En la galería de fotos que está sobre estas líneas puedes ver, uno a uno, cómo han sido todos los escenarios desde los inicios de Tomorrowland.