El Festival de Cine de San Sebastián vio nacer a Pedro Almodóvar. Era el año 1980 y presentaba 'Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón'. El actual director del festival, José Luis Rebordinos, cuenta a la Sexta que recuerda de aquel desembarco: "Fue un auténtico shock, piensa que estábamos en la España de la posguerra y que ver a Alaska en esas escenas fue un choque considerable".

Las chicas Almodóvar y el cineasta causaron sensación en las calles de Donostia. "Yo entonces era un chaval, y me acuerdo de ver al elenco en el antiguo café del Victoria Eugenia con esa indumentaria totalmente diferente", apunta Redordinos.

Solo dos años después, el director manchego volvió y compitió por primera vez en la Sección Oficial. 'Laberinto de pasiones' fue presentada como un auténtico cabaret (plumas por doquier en los posados) con un joven elenco encabezado por Cecilia Roth e Imanol Arias, pitillo en mano. "Almodóvar desde entonces ha estado muy vinculado al festival, es parte de la familia del Zinemaldia", afirma el director del festival.

El primer homenaje que le dedicó el Festival de Cine de San Sebastián tuvo lugar en 1993. Con solo 13 años de trayectoria la llamada 'Noche Almodóvar' dio para mucho. Vimos a Pedro emocionado recogiendo un galardón y afirmando que se cerraba un ciclo porque en esa misma sala se proyectó su primera película (o no...). "Bueno, lo sabrá Olvido, que es de todo el grupo la que mejor memoria tiene porque es la que menos drogas ha tomado", pronunció dejando al público atónito.

Esa misma noche reconocía ante las cámaras sentirse intimidado por las grandes estrellas de cine que allí acudían. "Es que tú imagínate que tienes ahí al lado a Robert Mitchum. ¿Cómo no te vas a sentir intimidado? Me siento muy humilde y poca cosa". No sabía todo lo que vendría, porque cuatro décadas dan para mucho y en su caso le han consagrado como un director reconocido internacionalmente: "Es un referente de nuestro cine y nos encanta cómo de querido y ovacionado es también fuera de nuestras fronteras en festivales como el de Cannes", añade Rebordinos.

Pocos nombres se han coreado más en Donostia. Cada año circula el eco del famoso '¡Peeedrooo!' de Penélope Cruz cada vez que pisa la calle. Es el más buscado por los flashes y en el festival ha soplado varios años las velas de la tarta, ya que su cumpleaños es el 25 de septiembre.

Almodóvar ha sido el encargado de entregar el premio Donostia a Al Pacino en 1996, a Woody Allen en 2004 y a Antonio Banderas en 2008, acto en el que le vimos especialmente emocionado y orgulloso del actor. Ahora le toca a él recibirlo, será en la gala que tendrá lugar el próximo jueves 26 de septiembre. "El premio Donostia ya era suyo, solo era cuestión de decidir qué año dárselo", nos cuenta el director del festival.