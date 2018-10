Los Simpson eliminarán al personaje de Apu tras las acusaciones de racismo

NO APARECERÁ MÁS EN LA SERIE

Después de numerosas críticas que surgieron a partir del documental The Problem with Apu, realizado por el cómico Hari Kondabolu para denunciar que Los Simpson estaba estereotipando a los inmigrantes indios, desde la serie, tras aparentemente no encontrar ninguna solución, han decidido eliminar a Apu de la serie indefinidamente.