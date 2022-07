Cuatro meses después del bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar, el actor estadounidense ha publicado un vídeo en el que pide disculpas por su "comportamiento inaceptable" y ofrece a su compañero hablar cuando este quiera.

"Estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda", expresa el actor en el vídeo, en el que, por primera vez, pide disculpas de forma audiovisual y pública por el suceso ocurrido en la gala de los Óscar a finales de marzo pasado. Smith ya había pedido perdón en un mensaje en Instagram el día después del suceso.

"Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", ha manifestado el actor.

Asimismo, Smith ha pedido disculpas a la familia de Chris Rock: "No me di cuenta de cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Así que quiero disculparme con la madre de Chris, con su familia, específicamente con Tony Rock, porque teníamos una gran relación; Tony Rock era mi hombre y esto es probablemente irreparable".

El protagonista de 'Soy Leyenda' también ha aclarado que Jada Pinkett "no le dijo nada" cuando Chris Rock bromeó acerca de la alopecia que sufre. "Ella no dijo nada. Tomé una decisión por mi cuenta, a partir de mis propias experiencias, de mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento, cariño. Quiero disculparme con mis hijos y mi familia por lo que nos provocó a todos", ha manifestado.

Will Smith también ha pedido perdón a todos sus "compañeros nominados": "Me rompe el corazón haber robado y empañado vuestro momento. Todavía puedo ver los ojos de Questlove. Sucedió en el premio de él y creo que un 'lo siento' no es suficiente", ha declarado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"He pasado los tres últimos meses reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió en ese momento. Y no voy a tratar de desempacar todo eso ahora, pero puedo decirles a todos ustedes que no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento; no hay una parte de mí que piense que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insulto", ha confesado, al tiempo que ha reconocido que "decepcionar a la gente" es su "trauma central".

"Odio cuando decepciono a la gente. Me duele psicológicamente y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí. Estoy profundamente arrepentido, y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano y cometí un error y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda", ha expresado, a lo que ha añadido: "Sé que fue impactante, pero les prometo que estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz, amor y alegría en el mundo".

Fue precisamente hace cuatro meses, durante la gala de los Oscar, en la que Smith fue elegido Mejor Actor por 'El método Williams', cuando el actor reaccionó de manera muy violenta a un chiste de Chris Rock que le hizo levantarse de su asiento y darle una bofetada en directo en el escenario del Dolby Theater.

Rock había salido para presentar el Oscar al Mejor Documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de la mujer de Smith, Jada Pinkett-Smith -quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia-, a la que comparó con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott: "No puedo esperar para ver G.I. Jane".

En ese momento, tal y como puedes ver en este vídeo, Smith se levantó de su asiento y se dirigió a Rock para pegarle una bofetada ante un público enmudecido. Al volver a su asiento, el actor continuó gritando: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca". Ante esto, el presentador trató de quitarle hierro al asunto diciendo "Will Smith me acaba de dar una buena".