Serrat: "El meneo al 9N quizás va bien para tapar la realidad de un país corrupto"

La voz de Serrat es muy importante para comprender la situación actual, una realidad en la que se está cayendo 'el chiringuito'. "Está desmontado absolutamente, hay desprestigio total de la clase política, una situación social lamentable y un deterioro moral escandaloso".

El autor de Mediterráneo afirma que la gente está reaccionando ante este escenario "con una corrección democrática extraordinaria para como seguramente no se están comportando con ella los agresores".

A este ritmo de casos de corrupción no da tiempo asimilar las informaciones, analizar con nitidez que está sucediendo en la política española. Así lo considera Serrat, que explica: "Ya había quien, lo que está ocurriendo ahora, lo venía anunciando hace 5 años, a los que no se les hizo caso porque al ser la situación otra no era cómodo lo que contaban".

Hay una parte de la ciudadanía que ve a Podemos como opción de gobierno, como una alternativa a la llamada 'vieja política'. Serrat compara el fenómeno político liderado por Pablo Iglesias con una riada. "El río pasa por un lugar determinado, si a ese río tú le levantas unos muros por muy altos que sean en un momento determinado el rio tendrá suficiente agua para joder el muro y pasar por otro sitio. Él buscará siempre su cauce natural".

Serrat salta de Podemos a Cataluña, los dos grandes temas de la actualidad. El músico catalán afirma que "todos los ciudadanos de un territorio tienen el derecho a decidir o plantear como quieren que sea su futuro”.

"La Administración tienen que escuchar, y de momento está bastante sorda", sentencia el cantautor. "En estos momentos un porcentaje importante de Cataluña está por la secesión, y eso hay que plantearlo".

Serrat considera que en estos momentos "quizás el meneo a la consulta va bien para tapar la realidad de un país corrupto, donde las tarjetas negras nos caen por encima a diario, donde el paro es una lastra, etc".