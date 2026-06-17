La serie original de Atresplayer 'Mariliendre' gana el premio a Mejor serie de comedia de habla no inglesa en los Rockie Awards 2026

¿Por qué es importante Estos premios reconocen la excelencia en televisión, cine, podcasts y contenido de creadores digitales a nivel mundial, contando con candidaturas de hasta 50 países distintos de todo el planeta.

La serie "Mariliendre", original de atresplayer, ha sido reconocida como mejor serie de comedia de habla no inglesa en los Rockie Awards 2026. Creada por Javier Ferreiro y protagonizada por Blanca Martínez Rodrigo, ha cosechado múltiples premios, incluyendo el GLAAD y el Premio PRODU. Estrenada en 2025, "Mariliendre" ha sido aclamada por la crítica y el público, participando en festivales como el de Málaga y Series Mania. La trama sigue a Meri Román, una ex reina de la noche gay de Madrid, que busca redefinir su vida. Atresmedia, presente en el Banff World Media Festival, refuerza su expansión internacional con esta serie.

'Mariliendre', serie original de atresplayer y uno de los títulos de ficción más destacados de la última temporada, sigue triunfando entre el público y la crítica y este martes 16 de junio ha sumado un nuevo reconocimiento a su lista de galardones. La ficción, creada por Javier Ferreiro, y protagonizada por Blanca Martínez Rodrigo, ha ganado el premio a Mejor serie de comedia de habla no inglesa en los Rockie Awards 2026.

La serie original de atresplayer ha sido reconocida en estos prestigiosos galardones internacionales que reconocen la excelencia en televisión, cine, podcasts y contenido de creadores digitales a nivel mundial, contando con candidaturas de hasta 50 países distintos de todo el planeta.

'Mariliendre', multipremiada y alabada por la crítica

'Mariliendre', estrenado con gran éxito en 2025, se convirtió en uno de los títulos de ficción más alabados por la prensa especializada y fue también un gran éxito entre el público, siendo cada domingo uno de los contenidos televisivos más comentados en redes sociales.

Ha sido además premiada en varias ocasiones, siendo el prestigioso galardón GLAAD americano a mejor serie en español el último premio que había recibido hasta ahora. También ha ganado en los últimos meses el Premio PRODU a 'Mejor Contenido/Programa que Promueve la Diversidad: Cuerpos Diversos' y fue seleccionada en el MIPCOM 2024 por la prestigiosa consultora The WIT como una de las ficciones más relevantes a nivel internacional.

Además, la serie hizo historia convirtiéndose en la primera serie que participaba en la Sección Oficial, fuera de concurso, del Festival de Málaga; clausurando esta prestigiosa cita del cine español. Pero su recorrido no terminó ahí y es que, además, formó parte del festival internacional Series Mania en Francia y del Crossover Series Festival celebrado en San Sebastián. 'Mariliendre' triunfó en cada una de sus citas, recibiendo grandes críticas positivas tras los visionados que se realizaron de la misma.

Atresmedia Sales en el Banff World Media Festival 2026

Este galardón, obtenido en los Rockie Awards 2026, fue entregado este martesdurante la ceremonia de estos premios, celebrados en el marco del Banff World Media Festival 2026, uno de los principales mercados audiovisuales internacionales, donde se dan cita profesionales de todo el planeta de la industria de la televisión, el streaming, el cine y el ámbito digital, que se celebra cada mes de junio en Banff (Canadá).

Atresmedia Sales ha estado presente en este encuentro clave para la industria audiovisual internacional, que en esta edición ha contado además con España como país de honor, donde ha presentado sus últimas novedades al mercado americano y canadiense, generando un gran interés entre compradores y profesionales de la industria.

Atresmedia reafirma así su compromiso y apuesta por su expansión internacional, consolidándose como una factoría de producciones que arrasan en mercados de todo el mundo y que se han convertido en auténticos fenómenos internacionales, consolidando al grupo como una marca de confianza y calidad dentro del mercado global y siendo el verdadero motor de la industria española audiovisual.

Así es 'Mariliendre'

Meri Román era una reina de la noche gay de Madrid, pero de eso han pasado ya más de 10 años. Ahora, a sus 35, es una diva destronada que vive atormentada por su pasado y aburrida en su mediocre presente. Tras la muerte de su padre, Meri reconecta con su séquito de amigos gays, rememorando su pasado y los temazos musicales que marcaron aquella época, mientras intenta definir su caótica vida y su identidad.

'Mariliendre' es una serie musical original de atresplayer producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content. Montse García y Andrea H. Catalá son las productoras ejecutivas de la serie y Javier Calvo y Javier Ambrossi son los productores del proyecto.

Blanca Martínez Rodrigo es Meri Román, la protagonista de la historia. La actriz está acompañada por Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina como el elenco principal de la ficción.

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