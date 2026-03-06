'Mariliendre', serie original de atresplayer, ganadora del prestigioso GLAAD a mejor serie en español

La serie original de atresplayer, 'Mariliendre', sigue acumulando éxitos: tras triunfar entre público y crítica, ahora recibe el prestigioso GLAAD a mejor serie en español. La ficción, creada por Javier Ferreiro, y protagonizada por Blanca Martínez Rodrigo, se consolida como referente LGBTIQ+.

'Mariliendre', serie original de atresplayer y uno de los títulos de ficción más destacados de la última temporada, triunfando entre el público y la crítica, ha recibido este jueves el prestigioso GLAAD americano a mejor serie en español.

La ficción, creada por Javier Ferreiro, y protagonizada por Blanca Martínez Rodrigo, ha sido reconocida en estos galardones internacionales que premian a contenidos que contribuyen a la visibilidad, inclusión y representación LGBTIQ+. Un nuevo y destacado reconocido que se suma al premio a Mejor Elenco que 'Mariliendre' ganó en los Premios Seriesmanía de Cinemanía.

'Mariliendre' es una serie musical original de atresplayer producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content. Montse García y Andrea H. Catalá son las productoras ejecutivas de la serie y Javier Calvo y Javier Ambrossi son los productores del proyecto.

Blanca Martínez Rodrigo es Meri Román, la protagonista de la historia. La actriz está acompañada por Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina como el elenco principal de la ficción.

'Mariliendre', la aclamada serie por la crítica

'Mariliendre', que atresplayer estrenó con gran éxito el pasado mes de abril, se convirtió en uno de los títulos de ficción más alabados por la prensa especializada y fue también un gran éxito entre el público, siendo cada domingo en uno de los contenidos televisivos más comentados en redes sociales.

La ficción hizo historia y es que se convirtió en la primera serie que participaba en la Sección Oficial, fuera de concurso, del Festival de Málaga; clausurando esta prestigiosa cita del cine español. Pero su recorrido no terminó ahí y es que, además, formó parte del festival internacional Series Mania en Francia y del Crossover Series Festival celebrado en San Sebastián. 'Mariliendre' triunfó en cada una de sus citas, recibiendo grandes críticas positivas tras los visionados que se realizaron de la misma.

Así es 'Mariliendre'

Meri Román era una reina de la noche gay de Madrid, pero de eso han pasado ya más de 10 años. Ahora, a sus 35, es una diva destronada que vive atormentada por su pasado y aburrida en su mediocre presente.

Tras la muerte de su padre, Meri reconecta con su séquito de amigos gays, rememorando su pasado y los temazos musicales que marcaron aquella época, mientras intenta definir su caótica vida y su identidad.

atresplayer, la plataforma española líder

atresplayer sigue haciendo historia, consolidándose como la plataforma española líder y de referencia con 27,5 millones de usuarios únicos en 2025 y más de 750.000 suscriptores.

La plataforma de Atresmedia ha estrenado en sus más de seis años de vida casi medio centenar de producciones, cuenta con más de 30.000 horas de catálogo disponible y suma más de 1.000 horas de emisión en directo a la semana, ofreciendo en directo y bajo

demanda todo el contenido de los canales lineales de Atresmedia.

Es, además, la plataforma que más series españolas ha estrenado en los últimos años, reafirmando así su apuesta por este género. Pero el modelo de atresplayer va mucho más allá, y es que también cuenta con entretenimiento, documentales, programas de actualidad e informativos en su amplio catálogo de contenido.

Por un lado, producciones originales, que solo se pueden disfrutar en la modalidad de pagode atresplayer. Series como 'Veneno', 'FoQ: La nueva generación', 'Cardo', 'La Ruta', 'Las noches de Tefia', 'La novia gitana', 'Mariliendre', 'A muerte'… o programas como 'Drag Race España'. Un impresionante catálogo de originales que no ha parado de crecer en 2025 con novedades como: 'Mar afuera', 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza', 'Las hijas de la criada' o 'Los Protegidos: Un nuevo poder', y que seguirá aumentando en 2026 con los estrenos de 'Padre no hay más que uno: la serie' (cada domingo un nuevo episodio), 'Rafaela y su loco mundo' (cada domingo un nuevo episodio), 'Entre tierras' (estreno 15 de marzo) y 'La Nena' (estreno abril 2026), entre muchas otras producciones.

Por otro lado, las producciones exclusivas como 'Perdiendo el juicio', 'Entre tierras', 'Ángela’ o '¿A qué estás esperando?', aquellas que los abonados a la modalidad de pago de atresplayer pueden disfrutar meses antes de su estreno en los canales en abierto de Atresmedia y que conforman la oferta líder de la televisión española.

Además, atresplayer le concede la oportunidad al suscriptor de poder ver todo el contenido de Atresmedia cómo y cuándo quiere. Programas y series de éxito como 'La Voz', 'Mask Singer: adivina quién canta','Batalla de restaurantes', 'Sueños de libertad’, 'Tu cara me suena', 'El Hormiguero' o 'Pasapalabra' forman parte de un catálogo que se hace más grande cada día.

